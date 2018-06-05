İlçelere % 5 metro dopingi

Konut
sektöründe bir kısmı bu yıl sonuna kadar, bir kısmı ise 2019'da hayata geçirilecek en önemli 10 metro
hattı, konuta yatırım tercihlerini önümüzdeki dönemde yeniden şekillendirecek. Özellikle başlangıç ve varış noktalarındaki değerlerin yüzde 5 artmasının beklendiğini belirten Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, raylı sistemlerin getirileri olumlu yönde etkilediğini söyledi. Önde gelen 10 metro hattının başında Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey, Bakırköy-Esenyurt
, Şişhane-Seyrantepe, Zeytinburnu-Kadıköy, Ümraniye (Yamanevler)-Çekmeköy, Gayrettepe- Kağıthane- Yeni Havalimanı, Yenikapı- Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı'ya kadar uzatılması için yapılan hat, Başakşehir-Kayaşehir, Gebze- Halkalı banliyö hatlarının yüzeysel metroya dönüştürülmesini içeren Marmaray hattı ile Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattına eklenecek Ardıçlı ve Esenyurt Meydan istasyonları geliyor.