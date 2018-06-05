Mastercard ve McDonald’s iş birliği ile artık hamburgerler mesajlaşarak kapınızda

McDonald's, Messenger chatbot'u üzerinden sipariş verip ödeme yapma imkanını Masterpass dijital ödeme teknolojisi entegrasyonu ile dünyada ilk kez Türkiye'de müşterilerine sundu. Mastercard, öncü hızlı servis restoranı markası McDonald's ile iş birliğini 4-6 Haziran'da Amsterdam'da gerçekleşen Money 20/20'de duyurdu.

McDonald's severler artık Messenger chatbot'u üzerinden yemek siparişlerini verme imkanına kavuşurken, ödemelerini ise Masterpass ile sadece bir tıkla ya da SMS ile onaylayarak güvenli ve hızlı bir şekilde yapabilecek.

Masterpass güvencesiyle McDonald's chatbot uygulaması dünyada bir ilk

McDonald's'ın Türkiye'de Mastercard iş birliğiyle ilk kez hayata geçirdiği bu çözüm, sohbet ekranından hiç çıkmadan ödeme yapma avantajı da sunuyor. Müşteri Messenger'ın arama sekmesine "McDonalds" yazıp, chatbot üzerinden sohbet ederek siparişini oluşturabiliyor. Siparişin tamamlanmasının ardından, ödeme süreci ise Masterpass ile güvenli ve pratik bir şekilde gerçekleşiyor. Süreç, McDonald's tarafından siparişiniz kapınıza getirildiğinde tamamlanıyor.

Mastercard'ın pratik dijital ödeme çözümü Masterpass, kart sahiplerinin kart bilgilerini bir kez kaydetmelerinden sonra her alışveriş için tekrar tekrar girmesine gerek bırakmadan, sadece Masterpass logosu üzerine tıklayarak online ödemelerini tamamlamalarını sağlıyor.

Chatbot üzerinden konuşarak alışveriş

Mastercard, konuşarak alışveriş üzerine Future Agenda ile iş birliği içinde yaptığı araştırmasıyla chat'leşerek alışveriş yapmanın fırsatlarını ve zorluklarını ortaya koydu. Rapora göre tüketiciler, alışverişte kolaylığı her şeyden önde tutuyor ve beklentilerini karşıladığı sürece chatbot üzerinden konuşarak alışverişi rahatlıkla benimsiyor. Araştırma, ABD'li tüketicilerin %87'sinin ses ve metin ara yüzlerinin farkında olduğunu ve %66'sının bunları geçmişte kullandığını gösteriyor. AB ülkelerinde ise her 5 tüketiciden 1'i şimdiden ses veya metin ara yüzlerini kullanarak alışveriş yaptığını söylüyor.

Mastercard Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ann Cairns konuyla ilgili, "Ses teknolojisinin hızlı büyümesi ve yenilikçiliği, yaşama ve iş yapma şeklimizi değiştirmek için gerçek bir potansiyele sahip. Ses, iş konusunda daha hızlı, daha kolay ve daha rahat deneyimlere olanak tanıyor. Ses teknolojisinin asıl rolü, somut fayda sağlayacak güvenilir bir deneyime imkan sunmaktır." dedi.