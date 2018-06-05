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'nin açılış tarihi belli oldu! 'ın katılımıyla açılacak

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'nin 'da 'ın katılacağı törenle açılacağını duyurdu. 1880 yılında Osmanlı devletinin kalkınma çalışmalarında yer alan tünel projesi 138 yıl sonra gerçekleşmiş olacak.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 11:52
Ovit Tüneli'nin açılış tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı CNN Türk canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için "Seçmen, ittifakı değil adayları konuşuyor" diyen Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanına odaklanılmış. İkinci tura bırakılmadan seçileceği yönünde, onu beyan ediyorlar. Güçlü parlamento oluşmasının altı çiziliyor. Kafası karışık az da olsa insanlar var. İttifakı farklı şekilde yorumlayan yöneticiler var. Ama vatandaşlarımızın bunlara dikkate aldığı kanaatinde değilim.

OVİT TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanımızla, bölge müdürüyle görüştük. Tünel iki tüpten oluşuyor. İki tüpün açılışını inşallah 13'ünde gerçekleştireceğiz. Bu mitinginden önce mi olur sonra mı olur? Belki miting alanında olur, orada birileri gider. Ama 'nin açılışı günü cumhurbaşkanlığımız başkanlığındaki heyet gerçekleştirecek. Bu da 'nin devasa projelerinden bir tanesi.

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Ovit Tüneli'nin açılış tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
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