Ovit Tüneli'nin açılış tarihi belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı CNN Türk canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimler için "Seçmen, ittifakı değil adayları konuşuyor" diyen Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanına odaklanılmış. İkinci tura bırakılmadan seçileceği yönünde, onu beyan ediyorlar. Güçlü parlamento oluşmasının altı çiziliyor. Kafası karışık az da olsa insanlar var. İttifakı farklı şekilde yorumlayan yöneticiler var. Ama vatandaşlarımızın bunlara dikkate aldığı kanaatinde değilim.

OVİT TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanımızla, bölge müdürüyle görüştük. Tünel iki tüpten oluşuyor. İki tüpün açılışını inşallah 13'ünde gerçekleştireceğiz. Bu Rize mitinginden önce mi olur sonra mı olur? Belki miting alanında olur, orada birileri gider. Ama Ovit Tüneli'nin açılışı 13 Haziran günü cumhurbaşkanlığımız başkanlığındaki heyet gerçekleştirecek. Bu da Türkiye'nin devasa projelerinden bir tanesi.