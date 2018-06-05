Silahtarağa Tüneli 2018 sonunda hazır

Eyüpsultan
Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü Silahtarağa Tüneli
, Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltacak. Bu yıl sonunda tamamlanması planlanan tünel bittiğinde 200 metre uzunluğa sahip olacak. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, özellikle Çırçır bölgesinde inşaatların devam ettiğini, Karadolap'ta ve Akşemsettin'de önümüzdeki süreçte kentsel dönüşümle birlikte nüfusun artacağını belirtti. Bu nedenle bölgedeki yolların rahatlatılması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Alibeyköy çok ciddi bir şekilde trafik yükünden kurtulmuş olacak" dedi.