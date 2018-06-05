Tek kalemde 3.6 milyar dolar

Savunma sanayisinde 2002'de yüzde 80 olan dışa bağımlılığı, 2018 itibarıyla yüzde 35'e indiren, ihracat
ı 250 milyon dolardan 1.8 milyara çıkaran, Zeytin Dalı
ve Afrin başta olmak üzere terörle mücadeledeki başarısını yerli ve milli kaynaklarla sürdüren Türkiye
, yeni bir rekora imza atacak. Yerli ve milli imkânlarla üretilen Ada sınıfı korvet olarak sınıflandırılan dört savaş gemisinin satışına yönelik görüşmelerde son aşamaya gelindi. Tanesi 900 milyon dolardan toplam satış fiyatı 3.6 milyar dolar olan gemiler, Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ürün ihracatı olacak. Tarım
ürünleri ihracatının da yüzde 25'ini oluşturacek.
EN BÜYÜK SATIŞ
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Milli Gemi (MİLGEM
) Projesi kapsamında hayata geçirilen yerli tasarım gemilere dikkati çekerek, "Şu anda dördü havuzlandı, beşincisinin inşaatı devam ediyor, altı, yedi ve sekizin de inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacak" diye konuştu. Savunma sanayisi ürünlerinin ekonomiye önemli girdisi olduğuna dikkat çeken Canikli, "Şimdi bir ülkeyle görüşmelerimiz var, son aşamaya geldi. 4 anahtar teslim MİLGEM korveti üretimi ve satışı için" diye konuştu.
ANAHTAR TESLİM İHRACAT
Türkiye'nin savunma sanayisi alanında artık sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığının altını çizen Canikli, "Dünyanın birçok ülkesine anahtar teslim MİLGEM üretebiliyoruz. Hem ciddi bir gelir sağlıyor hem de yeni ürünlerin geliştirilmesi için ciddi bir finansman altyapısı oluşturuyoruz. Zeytin Dalı Harekâtı'nı, yüzde 91 yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve üretilen kara mühimmatıyla gerçekleştirdik. Kara harekâtında kullanılan mühimmatın yüzde 97'si yerli" açıklamasında bulundu.
FIRTINA SATIŞINA ALMANYA ENGELİ
Savunma
sanayisinin bir diğer yerli ürünü Fırtına
obüslerine dikkati çeken Bakan Canikli, bunların tüm aksamlarının, sistemlerinin yerli, sadece motorlarının Alman menşeli olduğunu söyledi. Canikli, "Onun üçüncü ülkeye ihracatı gündeme geldi ama Almanya
, motoru kendisi ürettiği için ihracatına izin vermedi. Ama şimdi az kaldı. Kısa zaman içinde motorunu da yerli ve milli imkânlarla üreteceğiz, dışa bağımlılığımızı bitireceğiz" dedi.
İNSANSIZ KARA ARACI GÖREVE HAZIR
Güvenlik
güçlerinin kullanımına sunulan insansız araçlara bir yenisi ekleniyor. Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nun (UKAP
) ilki sıcak bölgelerde görev yapabilecek yetkinliğe ulaştı. Katmerciler tarafından geliştirilen ve ASELSAN
'ın silah sistemiyle donatılan UKAP karakollarda, şehir içi veya dışındaki operasyonlarda personelin güvenliğini azami düzeyde korunmasına katkıda bulunacak.