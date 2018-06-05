Turizmcilerin UBER mağduriyeti gideriliyor

Turizm işletme belgesiyle taksicilik yapılmaması yönündeki kararın, turizmcileri tedirgin etmeyecek şekilde yeniden düzenlenebileceğini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "UKOME'nin aldığı karar, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz'in verdiği turizm belgesinin başka amaçlarla kullanılmamasına yöneliktir. Alınan kararın turizmcilerimizi rahatsız den bir yanı varsa değerlendirmesi yapılır. Turizmcilerin, '7 kişiden az turist gelirse biz bunları havalimanından aldıramayacak mıyız?' şeklinde bir serzenişi var. Bizim amacımız turizmcilerimizin İstanbul'a gelen turistleri rahat bir şekilde ağırlamasını sağlamak. İstanbul'a turist getiren turizmcileri her zaman destekliyoruz, sorunlarıyla ilgileniyoruz" dedi.



UKOME YENİDEN KARAR ALACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yasadışı taşımacılık yapılmasının önüne geçmek amacıyla UKOME tarafından 31 Mayıs 2018 tarihli toplantıda radikal kararlar alındı. Turizm taşımacılığı yapan kişileri ayırt etmek amacıyla grup yolcu şartı getirildi. En az 7 kişiyi kapsayan grup yolcuların 12 saat önceden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün e-rezervasyon sistemine bildirilmesi kararlaştırıldı. Denetimler esnasında e-rezervasyon sisteminde bulunmayan kişilerin taşınması durumunda, Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi'nin geçersiz sayılacağı vurgulandı. Karar sonrası uygulamada sorunlar yaşanmaya başlandı.

Ailesiyle birlikte seyahat eden turistler, farklı yerlere gitmek istedikleri anda kaçak yolcu muamelesi görmekle karşı karşıya kaldı. Sorunlarla ilgili UKOME tarafından önümüzdeki günlerde yeni bir karar alınacak. Karara göre sayı ve süre şartı kaldırılacak. Araçların taşıyacakları kişilerin bilgilerini liste halinde yanında bulundurmaları istenecek.