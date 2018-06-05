Türk tasarımcılar Avrupa ödüllerini topladı

Toplumların gündelik hayatlarına çözüm öneren ürünleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen "European Product Design Awards" yarışmasının 2017-2018 yılı sonuçları açıklandı. Geçen yıl ilki düzenlenen yarışmada 3 ödül alan ODTÜ Öğretim Üyesi Hakan Gürsu ve Designnobis ekibi tasarladıkları ürünler ile bu yıl 5 projede 6 ödüle layık görüldü. Teknokentte yer alan endüstriyel tasarım ve inovasyon biriminde geliştirdiği ürünlerle dünyanın çeşitli yarışmalarında onurlandırılan Gürsu ve ekibinin geliştirdiği ödüllü ürünler şu şekilde;
Eco Barrow:
Tarım endüstrisinde kullanılmak üzere geliştirilen elektrik motorlu insansız araç, çiftçilere düşük yakıt tüketimi sağlayarak maliyet verimliliği oluşturuyor. Önceden tanımlanmış bir patikada yol alabiliyor veya kumanda ile yönetilebiliyor. Paletli tasarlanan araç, büyük araçların giremediği bölgelerde tarım faaliyetlerinde otomatizasyon sağlıyor. Modüler yapıdaki basitleştirilmiş konstrüksiyonu ile hafifletilmiş bir ürün sunarken, yük taşıma, sulama, ilaçlama gibi pek çok görevi yerine getiriyor.
Heat X:
Heat X, enerji tasarrufu sağlayarak sağlıklı pişirme üzerine geliştirilmiş inovatif bir tencere. Günümüzde enerji kaynakları hızla tükeniyor ve kaynakların yok olmasının önüne geçilmek için bireysel ve toplumsal önlemler giderek artıyor. Geliştirilen bu ürün, en çok tüketim yaptığmız alanlardan olan mutfaklardaki enerji kaybını hedef alıyor. Süper-elips geometrisi ile farklılaşan üründe, seramik haznenin etrafındaki sarmal kanal, ısı aktarımına yön verir ve ısıyı her yüzeye eşit dağıtır. Böylelikle ocaktan gelen ısının tamamını içine alarak pişirme süresini kısaltır, enerji tasarrufu sağlar. İnovatif tencere, Enerji Korunumu Araçları kategorisinde gümüş ödüle, Masaüstü Mutfak Aksesuarları kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.
Zero Pixels:
Yaratıcı ve üretici düşünceyi etkin kılan üç boyutlu ahşap puzzle oyuncak olarak geliştirilen ürün, yeni bir oyun deneyimi sunuyor. Dünyada hızla ilerleyen organik, ekonomik ve geleneksel oyuncak piyasasına Avrupa
ve Amerika öncülük ediyor. Dünyanın takip ettiği bu trende Türkiye
'den bir katkı sağlayan Zero Pixels
, ahşap oluşunun yanı sıra 24 farklı çeşit parça bulundurması ile benzerlerinden ayrılıyor. Toplamda 240 parça ile yüzlerce kombinasyon yaratılabiliyor. Küçük küplere ve büyük kübe parçaların boşluksuz doldurulması hedefleniyor.