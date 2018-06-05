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Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih 'ya ulaştı

’de hazırlıkları tamamlanan Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi ‘Fatih’, Limanı’na demirledi.

Giriş Tarihi: 5.6.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 12:27
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih Antalya'ya ulaştı

Yaklaşık 5 gün önce 'nden, 'de yapılacak derin sondaj çalışmaları için uğurlanan Türkiye'nin ilk aktif sondaj gemisi 'FatiAntalyalya'ya ulaştı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de yapacağı derin sondaj için kullanacağı sondaj gemisi Fatih, yaklaşık olarak 6 ay önce Boğazı'ndan geçerek İzmit Körfezi'ne ulaşmıştı.

Bakan Albayrak: "Sondaj gemimize Fatih ismini koyduk" 6 AY SÜREN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Norveç'in güney kıyısında bulunan Hoylandsbygda Limanı'ndan hareket ederek 'ye gelen dev gemide yaklaşık 6 ay süren hazırlıklar tamamlandı.

PETROL ARAMASI YAPACAK

açıklarına demir atan ve 'Deepsea Metro-2' olan ismi Fatih olarak değiştirilen dev gemi, Akdeniz'de devam eden petrolarama çalışmalarında sondaj çalışması gerçekleştirecek.

Bakan Berat Albayrak: Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması için 'Fatih' ismini koyduk

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Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih Antalya'ya ulaştı
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