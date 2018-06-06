Bir dev daha tarihten silindi!

Almanya'nın önde gelen kimya şirketlerinden Bayer'in, ABD'li rakibi Monsanto'yu 66 milyar dolara satın almasına yönelik tartışmalar, satın almanın onaylanmasının ardından bile artarak devam ediyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bayer cephesinde alkış ve zafer nidaları yükselirken Avrupa Birliği (AB) tüketici haklarını korumaya yönelik pek çok kuruluşta durum farklı görünüyor. Yetkililer söz konusu alışverişle Monsanto'nun AB pazarına sokmakta zorlandığı pek çok ürün ve servisi artık kolayca Avrupa genelinde pazarlayabileceğini savunuyor. Bu açıdan bakıldığında başta Alman basını olmak üzere dünya gündeminde yer alan ve 117 yıllık Monsanto markasının artık ortadan kalktığına yönelik haberlerin pek de önemi kalmıyor.

AB KOMİSYONU ONAY VERDİ...

Zira anlaşma gereği birleşme sonrası yeni şirket Bayer adıyla yoluna devam edecek ama Monsanto'nun ürettiği ve pek çok ülkede kansere neden olduğu gerekçesiyle mahkemelik olan Roundup ve Glifosat gibi tarım ilaçları aynı isimle satılmaya devam edecek. AB Komisyonu'nda uzun süre bu iki ürünün AB genelinde satılıp satılamayacağına yönelik hararetli tartışmalar yürütüldü. Komisyon 2017'de sağlık tehdidi yaratmadığını belirtmesine rağmen ürünlerin sadece 5 yıl süreyle satışına izin verdi. Karara tüketici kuruluşları başta olmak üzere pek çok cepheden tepki yağdı. Ancak kararda herhangi biri değişiklik olmadı.

BAYER'İN FATURASI KABARACAK

Diğer yandan ABD'de Glifosat ve Dicamba'nın kansere neden olduğu gerekçesiyle çok sayıda sivil dava yürürlükte bulunuyor. Satın almayla birlikte bu davaların artık Alman Bayer'in üzerine yıkılacağı gerçeği ise şirket yatırımcılarını endişelendiriyor. Diğer bir ifadeyle birleşmeyle birlikte Monsanto ismi tarihten silinecek ancak bu, şirkete olan nefretin de isimle birlikte tarihe karışacağı anlamına gelmiyor. Bayer'in 66 milyar dolar ödeyerek dünyanın en büyük kimya şirketi olma adına üstlendiği bunca riske değip değmeyeceğini ise zaman gösterecek.

TARİHİ KİMYASAL FELAKETLERLE DOLU

Monsanto 1901 yılında kimyager John Francis Queeny tarafından ABD'nin St. Louis kentinde kuruldu.

Şirketin Monsanto olan isminin John Francis Queeny'nin eşinden geldiği belirtiliyor.

Bir dizi ürün üzerinde çalışan Queeny'in ilk büyük ekonomik başarısı yapay tatlandırıcı sakarin oldu.

Şirket 1940'lı yıllarla birlikte tarım alanına girdi ve geliştirdiği ürünlerle küresel ününü artırdı.

Şirketin geliştirdiği tarım ilaçlarının pek çok hastalık vakası ile ilişkilendirilmesi davalara neden oldu.

Şirketin geliştirdiği Agent Orange tarım ilacı Vietnam Savaşı'nda kullanıldı ve 400 bin kişinin ölümüne neden oldu.

MONSANTO'YA NEDEN MUTANTO DİYORLAR?



ABD'nin en nefret edilen 20 şirketinden biri olarak bilinen Monsanto'nun Alman Bayer şirketi tarafından satın alınması Alman ekonomi çevrelerince yüksek riskli bir hamle olarak yorumlandı. ABD kamuoyunda çok sayıda kanser vakasıyla ilişkilendirilen Monsanto, 'Şeytanın şirketi' veya dönüşüme uğramış canavar olarak tanımlanan 'Mutanto' adıyla anılıyor. Bu şirketin şimdi Bayer adıyla faaliyet gösterecek olmasının Alman şirketi için imaj kaybına yol açacağı ileri sürülüyor. Şirketin hisse hareketine bakıldığında ise bu korkuların endekse çok yansımadığı görülüyor. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana hafif düşüş yaşasa da son üç ayda yaklaşık yüzde 14'lük bir yükseliş yakaladı.