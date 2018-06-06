Dumankaya’nın patronlarına 22.5 yıl hapis istemli dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dumankaya'ya yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya
ve babası Halit Dumankaya
'nın da aralarında bulunduğu 63 isim şüpheli olarak yer aldı. Halit ve Uğur Dumankaya'nın da aralarında bulunduğu 8 şüphelisine 'FETÖ
silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçu kapsamında 10 yıldan 22.5 yıla kadar, kalan 55 şüpheliye ise 'FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamaları doğrultusunda 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şirketin taşeron olarak iş yapan ya da mal satan bir kuruma hak edişinin yüzde 10'unun himmet ya da burs parası olarak zorla kestiği ifade edilen fezlekede, "O kişi ya da şirket ödemeyi kabul ederse yüzde 10'a denk gelecek şekilde Dumankaya şirketinin çeki hamiline olarak düzenlenip o kişi ya da şirkete verilir. Çek ciro edilerek Dumankaya'ya iade eder. Şirket bu çekleri örgüte aktarır" denildi.
İddianamede Semih Serhat Dumankaya'nın ablası Ayla Dumankaya'ya 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası ABD'den gönderdiği mail de hatırlatıldı.