Emine Erdoğan iftarda Çevik ailesine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan, iftarda Sevgi ve Ahmet Çevik çiftinin evine konuk oldu.
Emine Erdoğan, Altındağ'da yaşayan Çevik çiftinin iki kızlarıyla yaşadığı evine konuk oldu ve orucunu onlarla beraber açtı. Aile fertleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ahmet Çevik'in durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Çevik ailesinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenildi. Ziyarete Erdoğan'ın yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ile Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti.