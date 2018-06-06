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En değerli marka oldu

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018
En değerli marka THY oldu
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in araştırmasına göre, Türk Hava Yolları () 2 milyar 42 milyon dolarla "Türkiye'nin en değerli markası" oldu. THY'yi 1.9 milyar dolarla takip etti. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı , "Ülkemizin küresel düzlemdeki en büyük marka elçisi unvanının da sahibi olarak bu payeleri, hakkıyla taşıyabilmek adına var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.
Türkiye'nin en değerli yüz markasının toplam değeri 27.5 milyar dolar oldu.

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En değerli marka THY oldu
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