En değerli marka THY oldu

Uluslararası marka değerlendirme
kuruluşu Brand
Finance'in araştırmasına
göre, Türk
Hava Yolları (THY
)
2 milyar 42 milyon
dolarla "Türkiye'nin
en değerli markası"
oldu. THY'yi
1.9 milyar dolarla Türk Telekom
takip etti. THY
Yönetim Kurulu
ve İcra Komitesi
Başkanı İlker Aycı
,
"Ülkemizin küresel
düzlemdeki en
büyük marka elçisi
unvanının da sahibi
olarak bu payeleri,
hakkıyla taşıyabilmek
adına var gücümüzle
çalışmayı
sürdüreceğiz" dedi.
Türkiye'nin en değerli yüz markasının toplam değeri 27.5 milyar dolar oldu.