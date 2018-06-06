On binlerce kişiye müjde! Onlar için de kadro geliyor...

Hükümet sözünü tuttu, kamuya geçişleri tamamlanan 1 milyon taşeron işçisinin hem geliri arttı hem de özlük hakları iyileşti.

Takvim'in haberine göre KİT'lerde çalışanlar başta olmak üzere kriterlere takılarak kadroalamayan taşeronlar için de çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 85 bin kişinin kadroya geçişini öngören çalışmanın 1-2 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Maliye bu konuda çalışıyor. Hazine'nin görüşü bekleniyor. 1-2 güne kadar iyi, olumlu haber gelir" dedi.