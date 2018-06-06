Tofaş'a milyar liralık dev teşvik!

Tofaş'ın 1,12 milyar liralık modernizasyon yatırımı için teşvik belgesi çıktı.

Tofaş'tan yapılan açıklamada, "Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 1.120.000.000 TL'lık modernizasyon yatırımı için adımıza 137501 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir." denildi.

TOFAŞ İÇİN FAİZ DESTEĞİ VERİLECEK

Bölgesel, öncelikli yatırım kapsamındaki yatırımlarımızla ilgili olarak Tofaş, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istinası elde etti. Ayrıca yüzde 80 vergi indirimi ve yüzde 50 yatırıma katkı oranı sağlanacak. Tofaş için faiz desteği de verilecek.