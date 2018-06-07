10 milyarlık hasat zamanı

Hükümet Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiralanması, 2B taşınmazlarına ilişkin barışla yaklaşık 600 bin çiftçi vatandaşın yüzünü güldürecek. Devletin kasasına da bir yılda yaklaşık 10 milyar lira girecek. 2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar ek süre verildiğini söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, "Başvuru yapıp peşinat veya taksitlerini yatırmadığı için satın alma hakkını kaybedenlere de aynı hakkı sunduk" dedi. 2B kapsamında satışı mümkün yaklaşık 520 bin taşınmaz 10.7 milyar lira bedelle satıldı. Bunun yaklaşık 7.8 milyar lirası tahsil edilirken hak sahiplerine tapuları verildi. Bu süreçte bazı hak sahipleri süresinde başvuru yapamadı ve bazıları da tanınan sürede ödemesini gerçekleştiremedi. Bahar paketi ile bu vatandaşlara yeni bir fırsat daha sunuldu. Hazine'ye ait tarım arazileri de kiralandığı gibi istenirse satın alınabilecek. Bakan Ağbal, yaptıkları diğer bir düzenlemeyle de İstanbul
'un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduklarını söyledi.