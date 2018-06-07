20 milyon eve geri dönüşüm makinesi

Bir yıl önce başlatılan atık seferberliğinde alınan başarılı sonuçlar vites yükselttirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 'sıfır atık'ta ikinci aşama başlıyor. Emine Erdoğan, Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki'ye 'atıkları geri dönüştürerek kompost gübre üreten yerli makinelerin evler için de üretilmesini' tavsiye etti. Bakan Özhaseki
de yetkililere gerekli talimatı verdi. Erdoğan'ın "Atığı komposta dönüştüren makineler bir an önce evlere dağıtılsın. Ev hanımlarımızın, rahat kullanacakları bir versiyonla bu işi evlerde kökten çözeceğiz" sözleri üzerine harekete geçen bakanlık, ev tipi makineler için talimat verdi. Evdeki gıdadan, ağaç atığına kadar birçok atığı gübreye dönüştüren makine, ev için kullanışlı ve küçük ebatlarda üretilecek. 20 milyon haneye dağıtılması beklenen kompost makinelerle ev hanımları atıkları evinde geri dönüşüm
e kazandıracak. Hatta elde ettiği gübreyi, sebze, çiçek ve meyvelerinde de kullanabilecek. EV HANIMLARINA ÖZEL ÜRETİM
İlk aşamada 28 pilot belediyede kullanıma sokulan ve bir yıla kadar tüm belediyelerde kullanımı planlanan makineler, evlerin ardından işyerlerinde de kullanılacak. İlk etapta ticaret odasına kayıtlı bir milyondan fazla işyeri ile birlikte zamanla özel şirketler de bu makineyi kullanacak. Emine Erdoğan'ın, ev tipi olanlar için daha küçük ve kullanışlı olmalarını istediği makineler, ev hanımlarına özel üretilecek. Pratik ve biraz daha teknolojik olması planlanan makineler, evde küçük bir alanı kaplayan, hijyenik ve taşınabilir olacak.
KOMPOST MAKİNELERİ NASIL OLACAK?
Bakan Özhaseki'nin "Arkadaşlarımız ülkemize özel bir tasarımla kompost makinesi yaptı. Tamamen yerli olan bu makineyle atıkta da yerli ve milli hareketi sürdürüyoruz" dediği makineler, öğütme bölümünün olduğu bir gövde ve pedal sistemiyle çalışıyor. Atık makinenin içine bırakılıyor, pedal çevirerek öğütülmeye başlanıyor. 5 dakikadan az bir sürede atıklar gübre olarak çıkıyor. Başlangıçta kas gücüne dayanan bu makinelerin yeni üretimi teknolojik donanımla birlikte otomatik olarak çalışacak.