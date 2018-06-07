En düşük memur maaşı 3 bin lirayı geçecek

Memur ve emeklilere normal yüzde 3.5'lik zam
mın yanı sıra enflasyon
farkı da yansıtılacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal
, bu vesile ile en düşük memur maaşı
nın 3 bin lirayı aşacağını söyledi. Naci Ağbal, haziran enflasyonunun sıfır çıkması durumunda dahi ek yüzde 2.39'luk zam yapılacağını ve bu durumda en düşük memur maaşının 2 bin 839 liradan 3 bin 50 liraya çıkacağını anlattı. Ağbal, en düşük memur emeklisi maaşının da bin 977 liradan iki bin 94 liraya yükseleceğini belirtti. Ağbal en düşük SSK emekli aylığının bin 670, en düşük Bağ-Kur emekli aylığının ise bin 495 liraya çıkacağını vurguladı. % 1 ARTIŞ 2.3 MİLYAR
Bakan Ağbal, memur maaşlarında yapılan her yüzde 1 artışın bütçeye 2.3 milyar lira ek maliyet getirdiğini dile getirerek, "Haziran ayında ilave olarak enflasyonda yukarı yönlü bir gelişme olursa 1 Temmuz itibarıyla 1 kuruş eksik olmaksızın maaşlara yansıyacak" dedi. Ek gösterge düzenlemesinin maliyetinin de 3.4 milyar lira olacağını belirtti. Ağbal, akaryakıtta 18 Mayıs'ta başlayan sabit pompa fiyatı uygulamasının bütçeye maliyetinin 300 milyon lira civarında olduğunu kaydetti. Borç yapılandırmasında bugün itibarıyla 530 bin 86 başvuru aldıklarını ifade eden Ağbal, "Bu yıl 15-16 milyar liralık bir gelir bekliyoruz. Peşin ödeme halinde hesaplanan faizin yüzde 90'ını terkin ediyoruz. Vatandaşlarımızın yararlanmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.
MALIYE politikasının para politikasına ciddi destek vereceğini belirten Ağbal, döviz kuru gelişmelerinin enflasyon dinamiklerini olumsuz etkilediğini kaydetti. Ağbal, "Enflasyon, yıl sonuna doğru azalış trendine girecek, baz etkilerini de dikkate aldığımızda 2017 seviyelerinde kalmasını bekliyoruz" dedi.