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, ’de ilk Masterpass uygulaması Coca-Cola İçecek iş birliği ile hayata geçirdi!

Ödeme teknolojileri lideri ile Coca-Cola İçecek iş birliği yaparak, ilk Masterpass uygulamasını hayata geçirdi.

Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 15:48
Mastercard, Türkiye’de ilk Masterpass B2B uygulaması Coca-Cola İçecek iş birliği ile hayata geçirdi!

, ilk Masterpass ticari çözümünü 'de, Coca-Cola İçecek ile birlikte hayata geçirdi. Türkiye genelinde 300 binden fazla satış noktası bulunan Coca-Cola İçecek'le 'de pilot olarak başlatılan uygulamanın kısa sürede tüm ülkedeki Coca-Cola İçecek satışı yapan işletmeler için hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu uygulama ile Coca-Cola İçecek satış temsilcileri yanlarında taşıdıkları cihazlar aracılığıyla siparişleri alırken, müşterileri ise ödemeyi Masterpass sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilecekler.

Masterpass ile Coca-Cola İçecek B2B ödemesi

Masterpass altyapısı ile Coca-Cola İçecek için hayata geçirilen bu uygulama, hızlı tüketim ürünleri sektöründeki B2B dijital ödemelerde yeni bir çağ başlattı. Coca-Cola İçecek satış temsilcileri müşteri ziyareti sırasında beraberlerinde taşıdıkları cihazlarıyla ticari işletmenin siparişlerini girecek, Masterpass sayesinde işletmeye çalıştığı bankadan anında tek seferlik şifre gelecek. Satış temsilcisi ilgili şifreyi cihazına girecek ve şifre onaylandıktan sonra Masterpass'e kayıtlı kredi/banka kartı ile ödeme ve satış işlemi tamamlanmış olacak. Bu sayede Coca-Cola İçecek müşterileri, ödemelerini çalıştıkları banka üzerinden güvenli ve hızlı bir şekilde yapabilecek.

Masterpass B2B uygulaması nakdin maliyet ve riski azaltırken, ödemelerde mutabakat süreci otomasyonu sağlıyor. Kart ödemelerine operasyonel verimlilik getiren uygulama ile ayrıca POS cihazı bulundurma maliyetini azaltıyor ve işlemlerde esneklik sağlıyor.

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