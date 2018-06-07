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’ye de ‘Euro 2024’ müjdesi

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018
Türkiye’ye turizmde ‘Euro 2024’ müjdesi
Avrupa Şampiyonası için yatırımlarını tamamlayan , patlaması için geri sayıma geçti. Euro 2024'ün Türkiye'ye 10 milyon in yanı sıra 10 milyar euro turizm geliri kazandırılacağı öngörülüyor. SABAH'a konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Birçok ülkeye 3-4 saatlik uçuş mesafesindeki Türkiye çok avantajlı" dedi. Kış döneminde kıyı şeridindeki kentlerde yaşanan ılıman iklim şartlarının futbol kulüpleri için ideal çalışma ortamını sağladığını dile getiren Bağlıkaya, "Antalya'daki otellerin futbol antrenman sahaları da üst düzey takımların ihtiyaçlarını karşılayacak kalitede. Futbol takımlarının kış dönemi kampları için yoğun biçimde 'yı tercih etmeleri ülkemizi dünyaca ünlü futbol kulüpleri için tercih sebebi yapıyor" dedi. Turnuva kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye gelen turistler için , Antalya, , , , ve gibi Türkiye'deki önemli turizm destinasyonlarının tanıtımını yapacak. Gençlik ve ise , , Milan, gibi Avrupa'nın dev kulüplerini kış spor kamplarını Türkiye'de yapmaları için davet edecek.
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Türkiye’ye turizmde ‘Euro 2024’ müjdesi
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