Türkiye’ye turizmde ‘Euro 2024’ müjdesi

Avrupa Futbol
Şampiyonası için yatırımlarını tamamlayan Türkiye
, turizm
patlaması için geri sayıma geçti. Euro 2024'ün Türkiye'ye 10 milyon turist
in yanı sıra 10 milyar euro turizm geliri kazandırılacağı öngörülüyor. SABAH'a konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Birçok ülkeye 3-4 saatlik uçuş mesafesindeki Türkiye çok avantajlı" dedi. Kış döneminde kıyı şeridindeki kentlerde yaşanan ılıman iklim şartlarının futbol kulüpleri için ideal çalışma ortamını sağladığını dile getiren Bağlıkaya, "Antalya
'daki otellerin futbol antrenman sahaları da üst düzey takımların ihtiyaçlarını karşılayacak kalitede. Futbol takımlarının kış dönemi kampları için yoğun biçimde Antalya
'yı tercih etmeleri ülkemizi dünyaca ünlü futbol kulüpleri için tercih sebebi yapıyor" dedi. Turnuva kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye gelen turistler için İstanbul
, Antalya, Kars
, İzmir
, Şanlıurfa
, Trabzon
ve Konya
gibi Türkiye'deki önemli turizm destinasyonlarının tanıtımını yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı
ise Real Madrid
, Barcelona
, Milan, Manchester United
gibi Avrupa'nın dev kulüplerini kış spor kamplarını Türkiye'de yapmaları için davet edecek.