Yalan beyan edenin belgesi yanacak

Mehmet Özhaseki
, yapı kayıt belgesine ilişkin detayları SABAH'a anlattı. Yapıları 6 sınıfa ayırdıklarını ve ona göre değer belirleneceğini anlatan Özhaseki, gecekondudan villaya kadar vatandaşın evine metrekaresi 200 liradan 2 bin liraya kadar değer biçileceğini söyledi. Müracaat yapıldığında vatandaşa 24 saat içinde bir SMS
gönderileceğini, bu SMS'te yatırılacak tutarı ve hesap numarasını bildireceklerini belirten Özhaseki, "24 saat sonra bilgisayar ekranında kayıt belgesi vatandaşa düşecek. Eğer vatandaş internet üzerinden halledemiyorsa bizim il müdürlüklerimizde memur arkadaşlar yardımcı olacak. Ankara
, İstanbul
ve İzmir
'de ilçelerde yeni birimler kuracağız" dedi. E-devletin yoğunluğu kaldırmasına yönelikte ayrı bir çalışma yürüttüklerini anlatan Özhaseki, "Türksat
'la görüştük onlar altyapısını hazırladılar. Binlerce giriş olduğunda her gün, hepsini kaldırabilecekler" diye konuştu. YANLIŞ BEYANA CEZA YOK
Yapı kayıt belgesi için yapılacak müracaatlarda yanlış beyan verme riskini de ele aldıklarını anlatan Özhaseki, "Yarın bir gün vatandaşın mutlaka devlet dairesine işi düşer.
Ya kentsel dönüşümde düşer ya başka türlü düşer belediyelerde düşer. Ya kat mülkiyetine geçecek orada herkesin rızası aranacak o zaman yalan beyan varsa yapı kayıt belgesi boşa çıkacak" dedi. Özhaseki, yanlış beyan nedeniyle bir para cezasının da uygulanmayacağını anlattı.