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Yargıdan tüketici lehine kararı

Giriş Tarihi: 7.6.2018
Yargıdan tüketici lehine faiz kararı
'da, nın konut kredisinden yüksek almasıyla mağdur olan tüketici, verdiği hukuk mücadelesinin sonucunda haklı bulundu. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı , 12 bankanın 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011'de mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alanında uzlaşarak ve uyumlu eylem içerisinde bulunarak tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağladığını söyledi. Yılmaz, 'nun bu haksız uygulamayı 2013 yılında tespit ettiğini ve bankalara gereken cezayı kestiğini anımsatarak, "Türkiye Bankalar Birliği'ne de bir çağrımız var; gelin, bu sorunu birlikte uzlaşma ile çözelim ve tüketiciyi daha fazla mağdur etmeyelim. Çağrımıza cevap almadığımız takdirde hukuk sürecini başlatacağız" dedi.
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Yargıdan tüketici lehine faiz kararı
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