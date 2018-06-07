Yargıdan tüketici lehine faiz kararı

Bursa
'da, banka
nın konut kredisinden yüksek faiz
almasıyla mağdur olan tüketici, verdiği hukuk mücadelesinin sonucunda haklı bulundu. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz
, 12 bankanın 21 Ağustos 2007 ve 22 Eylül 2011'de mevduat, kredi ve kredi kartı hizmeti alanında uzlaşarak ve uyumlu eylem içerisinde bulunarak tüketicilerden yüksek faiz üzerinden haksız kazanç sağladığını söyledi. Yılmaz, Rekabet Kurulu
'nun bu haksız uygulamayı 2013 yılında tespit ettiğini ve bankalara gereken cezayı kestiğini anımsatarak, "Türkiye Bankalar Birliği'ne de bir çağrımız var; gelin, bu sorunu birlikte uzlaşma ile çözelim ve tüketiciyi daha fazla mağdur etmeyelim. Çağrımıza cevap almadığımız takdirde hukuk sürecini başlatacağız" dedi.