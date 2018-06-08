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15 stat milletin bahçesi oluyor

’ın açıkladığı ‘’ projesinde ilk resmi adım atıldı. , 54 bin m2’lik Stadı’nın mülkiyetini devretti. 713 bin m2’lik 15 stat olacak

Giriş Tarihi: 8.6.2018
15 stat milletin bahçesi oluyor
Cumhurbaşkanı 'ın müjdesini verdiği projesinde ilk adım atıldı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (), mülkiyeti kendisine ait olan 54 bin metrekarelik eski Stadı'nı protokolle Türk Dünyası Vakfı'na devretti. TOKİ'nin inşa sürecinde teknik destek sağlayacağı stadın yıkımını ise Eskişehir Valiliği yapacak.
, kullanılmayan 6 eski stadın Millet Bahçesi olacağı açıklamıştı. TOKİ Başkanı M. , mülkiyeti TOKİ'ye ait olan Batman, Malatya, Sivas, Trabzon, Giresun, Hatay ve Samsun'daki 7 eski stadyumun da Millet Bahçesi yapılmak üzere Hazine'ye devredileceğini bildirdi. Turan, daha önce satışı gerçekleştirilen Diyarbakır ve Sakarya statları için de çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

713 BİN M2'LİK YEŞİL
Böylece, 713 milyon metrekare büyüklüğündeki 15 stat Millet Bahçesi olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. 'nın bulunduğu bölge de Millet Bahçesi olacak. TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Bu, yaşadığı kente dair endişe duyan vatandaşlarımız için devrim niteliğinde bir karardır" dedi.

YENİ BİR BAKIŞ
Millet Bahçeleri kavramının Türkiye'nin şehircilik geleceğinde yeni bir çığır açtığını vurgulayan Turan, "Şehirlerimizde yatay mimari ile projelerinin inşa edilmesinden sonra başlayan bu yeni süreç; şehirlere yeni bir bakış açısı getirmiştir. Artık şehri sadece binalar olarak değil, sosyal donatı alanları, ları, tüm ihtiyaçlara yanıt veren, mahalle fikri etrafında sosyal ve kültürel gelişime zemin hazırlayan ve merkezinde bina değil, insan olan bir bakış açısı getirmiştir" açıklamasında bulundu.

MİLLET BAHÇESİ OLACAK ESKİ STADYUM ALANLARI
1- ADANA 45.510
2- BATMAN 22.584
3- BURSA 61.319
4- ESKİŞEHİR 54.442
5- GAZİANTEP 45.030
6- GİRESUN 30.339
7- HATAY 46.346
8- MALATYA 38.587
9- MERSİN 50.926
10- SAMSUN 102.800
11- SİVAS 55.316
12- TRABZON AKÇAABAT 22.440
13- TRABZON AVNİ AKER 57.624
14- DİYARBAKIR STADI 49.723
15- SAKARYA STADI 30.000
TOPLAM 712.986 m2

ATATÜRK HAVALİMANI'NA BAHÇE
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, gazetecilerle katıldığı iftar yemeğinde "Atatürk Havalimanı'nın yerine Millet Bahçesi yapılmasına yönelik birtakım çalışmalar var. Buraya yönelik temsili görseller var" diye konuştu. Bu bahçelerin havalimanının belli bir bölümüne mi yoksa tamamına mı yapılacağına ilişkin ise Aka, "Henüz bir karar yok. Hedef bahçe yapmak" diye konuştu. Aka, 22 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Havalimanı'na iniş yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu cevaplarken, "Biz hazırız ne zaman istenirse uçak indirebiliriz. Orada Sayın Cumhurbaşkanı basın ile bir program yapacak ama henüz detayları netleşmedi" ifadelerini kullandı. Barış ŞİMŞEK/ANKARA
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15 stat milletin bahçesi oluyor
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