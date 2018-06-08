17 bin şirkete dijital ödeme adımı

Dijital finans teknolojileri konusunda uzman iyzico, 12 Doğu Avrupa
ülkesine açılacağını sponsorları arasında bulunduğu Avrupa'nın en büyük fintech organizasyonu Money20/20'de duyurdu. Açıklamada, Türkiye'deki KOBİ'leri dijitalleştiren iyzico'nun tecrübesini Doğu Avrupa'ya taşıyarak bölgenin ödeme şampiyonu olacağı vurgulandı. HERKES ULAŞABİLMELİ
Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından 2013'te İstanbul'da kurulan iyzico'nun, 12 Doğu Avrupa ülkesine açılacağının açıklandığı konferansta, faaliyet alanını, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Romanya, Polonya, Slovenya, Slovakya, Yunanistan ve Macaristan'a taşıyacağı belirtildi.
Etkinlikte, kurulduğu günden bugüne 17 binden fazla üye iş yerinin dijitalleşmesini ve kolay ödeme almasını sağlayan iyzico'nun Doğu Avrupa pazarında da Türkiye'deki genişlemesine benzer bir yapıda hareket etmeyi planladığı belirtildi. Doğu Avrupa'nın internet kullanımı ve finansal kapsam anlamında dünyanın en büyük dördüncü dijital pazarı olduğuna dikkat çekilirken, bu potansiyele rağmen halihazırda Doğu Avrupa pazarında KOBİ'lere pratik ve dijital ödeme sistemi sunan bir çözüm ortağının bulunmadığının altı çizildi. Ayrıca e-ticaretin Bulgaristan, Çekya, Estonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'da yıllık ortalama yüzde 10 ile yüzde 21'lik büyüme kaydettiği de vurgulandı.
Ödeme alışkanlıklarının kültürel ve yerel geleneklerle bağlantılı olduğunun altını çizen iyzico CEO'su Barbaros Özbuğutu: "Türkiye'de edindiğimiz tecrübelerden hareketle, Doğu Avrupa'ya da en iyi kalitede hizmet vereceğimizi düşünüyoz" dedi.