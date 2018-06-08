5 ayda bir yılın rakamını aştık

Coral Travel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kamçı, bu yıl Kıbrıs
turlarına olan talebin ikiye katladığını söyledi. Kamçı, "Kıbrıs otelleri de yurtiçi erken rezervasyon kampanyasının başlamasıyla birlikte 2018 yaz fiyatlarını belirlediler ve odalarını satışa açtılar. Özellikle Aralık, ocak ve şubat aylarında çok yoğun bir talep oldu. Uçak bileti fiyatlarının da uygun olduğu bu dönemde yaz aylarına yönelik satışlarda geçen seneye göre bir patlama yaşadığımızı söyleyebilirim" dedi. GEÇEN YILA GÖRE % 128 ARTIRDIK
Mayıs ayı sonuna gelmeden 2017'nin tamamında gerçekleştirdikleri satışı yakaladıklarını aktaran Kamçı, "Geçen yıla göre satışlarımız yüzde 128 artırdık. Yılsonuna kadar Kıbrıs'ta 2017'nin 2.5 katı bir satışa ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Bu yıl Kıbrıs'ın tanıtımı için ciddi bir bütçe ayırdıklarını belirten Kamçı, "Artışın bir diğer sebebi de Türkiye'den birçok otel grubunun adadaki yatırımlarını arttırmaları oldu" dedi. Aadadaki oda kapasitesinin artmasıyla uçak biletinin Kıbrıs turları için en önemli konulardan biri olarak öne çıktığını belirten Kamçı, şöyle devam etti. "Özellikle bayramlar gibi önemli günlerde uçaklarda yer bulabilmek artık hiç de kolay değil. Havayollarının büyük şehirlerden uçuş sayılarını arttırmasını ve Diyarbakır gibi şehirlerden de direk seferler başlatılmasını bekliyoruz."