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hisseleri yeniden işlemde

Giriş Tarihi: 8.6.2018
ASELSAN hisseleri yeniden işlemde
ASELSAN hisseleri, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki talep toplama döneminin ardından tamamlanan ikincil halka arz sonrası Borsa İstanbul'da yeniden işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, " Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için gerçekleşen bu ikincil halka arz ile şirkete yaklaşık 3 milyar TL kaynak sağlandı. Şirketin halka açıklık oranı sermaye artırımı dâhil yüzde 25.7 olarak gerçekleşmiş, ikincil halka arzdan paylar 63 bin 96 yatırımcı tarafından alındı" dedi.
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ASELSAN hisseleri yeniden işlemde
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