ASELSAN hisseleri yeniden işlemde

ASELSAN
hisseleri, 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerindeki talep toplama döneminin ardından tamamlanan ikincil halka arz sonrası Borsa İstanbul'da yeniden işlem görmeye başladı. Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "ASELSAN
Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. için gerçekleşen bu ikincil halka arz ile şirkete yaklaşık 3 milyar TL kaynak sağlandı. Şirketin halka açıklık oranı sermaye artırımı dâhil yüzde 25.7 olarak gerçekleşmiş, ikincil halka arzdan paylar 63 bin 96 yatırımcı tarafından alındı" dedi.