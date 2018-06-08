HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika 'bedelli askerlik' açıklaması

'dan '' açıklaması

: çıkacak mı soruları asker adaylarlarının son zamanda en çok arattığı konuların başında geliyor. Bedelli askerlik ile ilgili daha önce hükümet kanadından bir çok açıklama gelmişti. Dün gece katıldığı canlı yayında bedelli askerlik sorularına yanıt verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Giriş Tarihi: 8.6.2018 07:25 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 07:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika 'bedelli askerlik' açıklaması

çıkacak mı sorusu her geçen gün merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. 24 Haziran seçimlerinin ardından 'bedelli askerlik' çıkmasını bekleyen vatandaşlar için 'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

HAYIRLISIYLA ADIMI ATARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada; "Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız." dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL'in durumuna seçimden sonra bakacağız

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika 'bedelli askerlik' açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN