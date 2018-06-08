Kıbrıs her dönemde gözde

Kuzey Kıbrıs
'a 12 ay boyunca tur düzenleyen Jolly Tur, misafirlerine talep ve beklentilere göre özel paketler hazırlıyor. Vizesiz gidilebilen Kuzey Kıbrıs'ın her yaz döneminde öne çıktığını belirten Jolly Tur Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, "5 saatlik kısa bir yolculukla ulaşılabilen bu lüks adada tüm misafirlerimizin bütçelerini sarsmadan tatillerini gerçekleştirebilmeleri için ekim ayına kadar seçili otellerde otel+uçak kampanyası sunuyoruz" dedi. Bu kampanyanın pek çok otelde geçerli olduğunu belirten Develioğlu, "Acapulco Resort Hotel&Casino, Kaya Artemis Resort&Casino, Elexus Hotel&Casino, Limak Cyprus Deluxe Hotel, Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel Casino, Lord's Palace Hotel, Merit Crystal Cove Hotel&Casino, Merit Park Hotel&Casino, Malpas Hotel & Casino, Vuni Hotel&Casino, Ada Beach Hotel başta olmak üzere pek çok otelde geçerli bu kampanya Kıbrıs'a gitmek isteyenler için ideal" şeklinde konuştu. 5 GÜNLÜK ROTA
Adanın gizemlerini çözmek ve güzelliklerinde kaybolmak için Jolly Tur'un 5 günlük Kıbrıs rotası çizdiğini belirten Develioğlu, şöyle devam etti: "Adadaki 1. gün Karpaz coğrafyasına ayırın. 2. günü Lefkoşa ve Mağusa'ya gidin. Boğaz Şehitliği, Barbarlık Müzesi ve Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs'ı ayıran Yeşil Hat'ta gezinin. 4. günde Girne Limanı'ndan bir teknyle mavi yolculuğa çıkın. Son gününüzü Güzelyurt ve Lefke'ye ayırın." ?BONUS: EĞLENCELİ ADA
Girne'nin Kıbrıs'ın başlıca eğlence merkezlerinden biri olduğunu anlatan Develioğlu, "Girne Limanı'nın çevresini restoranlar ve barlar süslüyor. Dünya mutfağının incelikleriyle sunulduğu restoranlar da fiyatlar da oldukça mütevazı" dedi.