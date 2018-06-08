Lımak’tan Kıbrıs’a 200 milyon $’lık yatırım

Limak Grup
, 200 milyon dolar yatırımla Limak Cyprus Deluxe Hotel
'i hizmete açtı. 200 bin metrekare alana kurulu otelin 598 odadan oluştuğunu belirten Limak Otelleri Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Misafirlerimize tatil boyunca Akdeniz'in tadını doyasıya çıkarma imkânı veriyoruz. Burada kusursuz bir tatil deneyimi sunarak, tesis, dev çocuk kulübü ve Kıbrıs
'ın en kapsamlı aquaparkı ile misafirlerimize unutulmaz anılar yaşatmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. BALAYI ÇİFTLERİNE AYRICALIK
Bafra Turizm Bölgesi'nde hizmet verdiklerini belirten Kavaloğlu, "Ultra her şey dahil konsepti ve benzersiz doğasıyla misafirlerimiz tatilin tadını doyasıya çıkaracaklar. Ayrıca uzman terapistler eşliğinde keyifli ve huzurlu anlar yaşatan SPA merkezimizde vücut bakım uygulamaları ve masaj çeşitleri ile misafirler tatilleri boyunca ruhen ve bedenen yenilenecekler" dedi.
Balayı çiftleri için de hizmet sunduklarını belirten Kavaloğlu, "Çiftlerimize havalimanında özel karşılama, VIP transfer, özel oda dekorasyonu, şaşırtıcı ikramlar, restoranda rezervasyon önceliği gibi daha birçok ayrıcalık sunuyoruz" ifadelerini kullandı. HEM İŞ HEM TATİL MERKEZİ
Türk, İtalyan ve Uzakdoğu mutfaklarından farklı lezzetleri misafirlerle buluşturduklarını ifade eden Kavaloğlu, "Ala cart restoranlarımız, gün boyu atıştırmalık servislerimiz, farklı konseptteki barlarımız ile misafirlerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca gün boyu süren aktiviteler, gece şovları, canlı müzik grupları ve farklı konseptlerdeki partilerle misafirlerimize kusursuz bir tatil sunmayı hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Limak Cyprus Deluxe Hotel olarak iş toplantılarına ve özel günlere ev sahipliği yaptıklarını aktaran Kaan Kavaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı büyüklükteki toplantı salonları, profesyonel hizmet ekibi ve son teknoloji ekipmanlarla birçok organizasyonları yapıyoruz." "2018'İN EN İDDİALI OTELLERİNDEN BİRİ"
2018'in
en iddialı otellerinden birini yaptıklarını söyleyen Kaan Kavaloğlu, Limak Cyprus Deluxe'un sadece Kıbrıs'ın değil aynı zamanda Türkiye'nin en iddialı otellerinden biri olduğunu dile getirdi. Limak Cyprus Deluxe Hotel'in bir prestij oteli olduğunu belirten Kavaloğlu: "Çok güzel bir tesis oldu. Ada'nın en büyük konferans salonu olan Limak Babylon Convention Center; en iyi aquaparkları ve en güzel spalarından biri Limak Cyprus'ta. Yüzme havuzu ve odaları da çok şık" dedi.