Patlamaya hazır binlerce araç yollarda

Türkiye'de kullanılan LPG'li araçların denetlenmemesinin çok ciddi tehlikelere neden olabileceğini savunan Başkan Kavi, Adana'daki kontrol istasyonlarından sızdırmazlık raporu alan araç sayısının düştüğünü söyledi. Kendilerinin kontrol istasyonundan 2011 yılında 45 bin 172 araç sızdırmazlık raporu alırken, bu sayının 2015 yılında 20 bin 552'e düştüğünü belirten Kavi, "LPG'li araçlarda sızdırmazlık kontrol edilmezse bir süre geçtikten sonra sıkıntılar başlar. Birkaç yıl daha önceki periyodik kontrollerin etkisiyle araçlar, sağlıklı çalışır; ancak daha sonra ölümlü ve yaralanmalı kazaların sayısı artmaya başlayacaktır. Bu yüzden küçük bir kazada bile büyük patlamayla sonuçlanabilir" dedi. Türkiye'de bulunan her 100 araçtan 41'inin yakıt olarak LPG kullandığını hatırlatan Kavi, araç muayene istasyonlarının LPG sızdırmazlığını 'hafif kusur' saymasının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Ülke genelinde bilinçsizce ve denetimsizce kullanılan bu araçlar, bizi kaçınılmaz facialar karşısında seyirci bırakıyor. Maalesef ülkemizde, zorunluluk olmasa da kendi güvenlikleri için denetimini düzenli yaptıran araç sahibi, yok denecek kadar az sayıda. Ülkemizde zorunlu denetimin kaldırılması, birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Denetimsizlik sonucu ortaya 'merdiven altı' diye tabir ettiğimiz denetimsiz firmaların artması başlıca sorunlardandır. Bu firmalarda standartları bilmeyen, hangi ekipmanın hangi görevi gördüğünden haberdar olmayan, bilinçsiz personelin taktığı LPG kitleri vatandaşlar için tehlikeyi arttırmaktadır."



LPG'nin ekonomik olması nedeniyle tercih edilen bir yakıt olduğunu belirten Başkan Kavi, şöyle devam etti:



"LPG'li araçlar, tehlikelidir mantığı, çok doğru değil. Kurallarına uyulduğu ve uygun denetimler yapıldığı takdirde LPG'li araçların kullanımında hiçbir sorun yoktur. Çevreye diğer yakıtlara göre, daha az zarar veren ve ekonomik olarak da avantajlıdır; ancak 2012'den beri bu alanda ciddi bir denetim bulunmuyor. En son mecburi denetim yapılmasının üzerinden 5 yıl geçti. Bu süre içinde kontrol yapılmamış araçlarda sorunun çıkması için kritik bir sürenin eşiğindeyiz. Önümüzdeki bir süre içinde LPG'li araç kullanan vatandaşlarımız, sızdırmazlık raporunu almamasından dolayı ciddi kazalarla karşı karşıya gelebilir. LPG deposu sıkıştırılmış bir tanktır. İçindeki yakıttan dolayı ayrı bir tehlikedir. Basınçlı kaplar, bomba niteliğindedir. Uygun denetim yapılmazsa çok ciddi kazalara neden olabilir. Bir de içine konulan patlayıcı bir yakıt olduğu için çok daha fazla etkili olur. Vatandaşlarımızı sızdırmazlık raporlarını almaları konusunda uyarıyoruz. Bu raporun tekrar zorunla hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

BUGÜN NELER OLDU