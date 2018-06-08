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Son Dakika: Vatandaş ni satın alabilecek

Son dakika haberi... , hazineye ait lerini kullananlara satın alma hakkı hakkına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 10:13
Son Dakika: Vatandaş hazine arazilerini satın alabilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazineye ait tarım arazilerini kullananlara satın alma hakkı hakkında şunları kaydetti:

Belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle şehir içinde kalan, Hazineye ait olan ancak vatandaşlarımızca ecrimisil ödenerek kullanılan lerini, talepleri halinde kullanıcılarına satacağız. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ancak halihazırda tarım yapılan bu arazileri alan vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu bu yolla çözüme kavuşturduk. Satış bedeli, peşin veya taksitle ödenebilecek. Taksitle ödeme seçeneği seçilirse, en fazla beş yılda 10 eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenecek.

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Son Dakika: Vatandaş hazine arazilerini satın alabilecek
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