Vatandaş soruyor SABAH cevaplıyor

Vatandaşlar SABAH
'ın İmar Barışı
'yla ilgili yazı dizisine yoğun ilgi gösterdi. Binalarında imar ve iskân sorunu olan vatandaşlar gazetemizi soru yağmuruna tuttu. İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyenlerin en çok merak ettiği soruların başında bedel ödeyerek alınacak 'yapı kayıt belgesi'nin bankaya ipotek olarak gösterilip gösterilmeyeceği geliyor. İşte vatandaşların merak ettiği sorular ve cevapları... Soru: İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 561/2 sokakta 212 metrekare 4 hissedar arsamız var. Üzerinde bana ait üç katlı bina bulunuyor. Her kat 80 metrekare, diğer hissedarların ise 60 metrekare gecekondusu var. Başvuruyu nasıl yapacağım? Hepimizin anlaşması gerekir mi? (Alper Mert)
Cevap: Bir binanın tamamının ruhsatsız olması ile binalarda ilave inşaat olması farklı sonuçlar doğuracak. 3 katlı binanız için şahsen müracaat edebilirsiniz. Tüm maliklerin anlaşmasına gerek yok. Ya da malikler ayrı ayrı müracaat edip belge alabilir. Dilerse tek bir kişi çıkıp tüm bedeli ödeyip daha sonra diğer maliklerden de talep edebilir. Soru: İkamet ettiğimiz bina 3 katlı arsa tapulu. Belediyeye emlak vergisi 3 daire olarak yatırıyoruz. Binanın durumu ruhsatsız. Nasıl başvuru yapmalıyım? (Mehmet Özdemir)
Cevap: Binanın tamamı ruhsatsız ise tüm maliklerin sürece dahil olması ve herkesin payına düşen bedeli ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde bina yasallık kazanamıyor. İzmir Aliağa'da orman vasfı dahilinde 2B arazisi üzerinde ikamet ediyorum. Bu çıkan yasada ikamet ettiğimiz yaklaşık 600 metrekare arsada tek katlı 2 konut ve iki katlı bir konut olmak üzere yapılar mevcut. Daha önceden ormanın 2B kapsamına girdiğinden bir türlü tapu alamadık. Bulunduğum alanda 150 civarı mağdur var. Biz bu konuda nasıl işlem yapmalıyız? Yeni çıkan yönetmelik bize ne gibi haklar getiriyor? Müracaatımızı nereye yapmalıyız? (Nevzat Aksoy)
Cevap: 2B kapsamında kalan vatandaşlar yapı kayıt belgesine müracaat edebilirler. Müracaat esnasında arsanızın tapusu olmadığı için kullanımdaki arsa alanını beyan etmeniz gerekiyor. Belgeyi aldıktan sonra da arzu ederseniz arsanızın tekrar size satılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebilirsiniz. Soru: Yapı kayıt belgesi aldığımız evimizi bankaya ipotek olarak gösterebiliyor muyuz? (Sibel Tantoğlu)
Cevap: Yapı kayıt belgenizi aldıktan sonra binadaki maliklerin tümünün muvafakat etmeleri halinde kat mülkiyeti tahsis edilecek. Daha sonra yapı kayıt belgesi için ödediğiniz bedel kadar bir bedel daha ödemeniz gerekiyor. Bu işlemden sonra kat mülkiyetine geçen yapıların alım satımı yasallık kazanmış oluyor. Bina teminat, ipotek ve her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınıyor. Soru: İzmir'de 1996 yılında bir projede depo olarak geçen fakat daireye çevrilmiş hiç tapusu olmayan bir evde ikamet ediyorum. İmar Barışı'ndan faydalanabilir miyim? (Fatma Yılmaz)
Cevap: Daireniz için imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alabilirsiniz. Belgeyle kat mülkiyeti de tesis edebilirsiniz. Ancak belgenin yapının yıkılana kadar geçerli olduğunu, yenilenmesi halinde geçerli olmayacağını hatırlatmak isterim. BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR...
13 milyon yapının imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı için başvurular bugün başlıyor. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden yapılacak. Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisinin veya vekilinin başvurması gerekiyor. 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı ek inşaat alanları içeren tüm yapılar imar barışından faydalanacak. Başvurular 31 Ekim 2018'e kadar sürecek. Yapı kayıt belgesi bedeli ise 31 Aralık tarihine kadar ödenecek. Bakanlar Kurulu süreyi isterse 1 yıl uzatabilecek.