Yeni otel yüzde 90 doluluğa ulaştı

Kıbrıs'ta Kaya Artemis
Resort ile hizmet veren Kaya Grup, nisan ayında adadaki 261 odalı ikinci oteli Kaya Palazzo Resort&Casino'yu hizmete açtı. Kaya Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya, 'Palazzo Luxury Collection' segmentindeki yeni otelin misafirler tarafında yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, "Oteliimizde şu anda oda doluluklarımız yüzde 90'lara çıktı. Bayramda doluluk oronlarımız yüzde 100'ü bulur Selami Şahin-Aşkın Nur Yengi düeti ve Gülşen konserleriyle de misafirlerimize keyifli bir bayram yaşatacağız" dedi. Kıbrıs'ta talebin geçen yıla oranla arttığını belirten Kaya, "Bugüne kadar Kıbrıs'ı görmeyenlere bu adayı görmelerini tavsiye ediyorum. Çok zengin bir mutfak ve tarihi zenginliğe sahip. Sanatçılı Bayram programları da Kıbrıs'ı cazip hale getiriyor" diye konuştu. ZENGİN İÇERİK SUNUYORUZ
KAYA Artemis Resort'ün de tatilcilerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Doruk Kaya, "Kaya Artemis'te yer alan 7 bantlı aqupark da hem çocuklar hem de yetişkinler için macera merkezi. Yaz otellerimizde uyguladığımız yiyecek ve içecek konseptinde de zengin açık büfe, zengin içecek konseptinin yanı sıra, Türk ve yabancı misafirin damak tadına uygun lezzetlere öncelik veriyoruz. Burada bayramda da Şevval Sam
ile misafirlerimizin bayramını keyifli hale getireceğiz" dedi.