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İş dünyası ‘istikrar’ diyor

İş dünyasının önde gelen isimleri SABAH ve ’ın düzenlediği iftara katıldı. 100’den fazla kişinin katıldığı yemekte işadamları, güçlü ekonomi için istikrarın devam etmesini istedi

SEDA TABAK
SEDA TABAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018
İş dünyası ‘istikrar’ diyor

SABAH ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerini iftar yemeğinde buluşturdu. İftara aralarında inşaat, perakende, turizm ve eğitim dünyasının da olduğu yaklaşık 100 sektör temsilcisi katıldı. Taksim Inter Continental Otel'de düzenlenen yemeğin açılışında konuşan Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, SABAH gazetesinin iş dünyasının sorunlarına her zaman sahip çıktığını, sektörlerle birlikte ortak akıl toplantıları gerçekleştirdiğini belirterek, "Bundan sonra da yanınızda olacağız" dedi. SABAH ve Daily Sabah Gazetesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman da, "Burası sizin gazeteniz. Geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da gündeminizdeki konuları gazetemize taşıyacağız" mesajı verdi. İftar yemeğine ise seçimleri damga vurdu.



TÜRKİYE KAZANACAK
Patronlar, "İstikrarın devamından şüphe duymuyoruz. Planları bu doğrultuda yapıyoruz. 24 Haziran'da kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, olacak" dedi. Seçim sonuçlarıyla ilgili tahminde bulunan patronlar, Erdoğan'ın oy oranının yüzde 54-55 civarında seyredeceği görüşünde.



Kimler katıldı?
Sur Yapı (Altan Elmas)
Artaş (Süleyman Çetinsaya)
Ege Yapı (İnanç Kabadayı)
Nef (Erden Timur)
CATHAY (Tolga Bilgiç)
NG Kütahya (Erkan Güral)
DKY (Ali Dumankaya)
Rönesans GYO (Cihan Dağ)
Keleşoğlu (Mustafa Keleş, Fuat Keleş, Dursun Keleş)
Gül İnşaat (Ali Gül)
Torunlar GYO (Aziz Torun)
Babacan Yapı (İbrahim Babacan)
İnvest (Bahattin Uçar)
Mimarlık (Hakan Kıran)
Astaş (Selman Aşçı)
Beyaz (Muammer Beyaz)
Doğtaş (Davut Doğan)
Güral Porselen (İsmet Güral)
Karaca (Fatih Karaca)
Jolly Tur (Mete Vardar)
Anı Tur (Veli Çilsal, Jale Yağlı)
Finansal Kurumlar Birliği (Ahmet Candan)
İstanbul Ticaret Odası (İsrafil Kuralay)
Ağaoğlu İnşaat (Barlas Yurtsever)
Üsküdar Üniversitesi (Nevzat Tarhan)
(Ömer Özyılmaz)
Medicana (Hüseyin Bozkurt)
Ethica İncirli Hastanesi (Muratcan Akdoğan)
İpekyol (Yalçın Ayaydın)
Kiğılı (Hilalsu Erdem)
Adi Işık (Zehra Işık)
Gizia Tekstil (İsmail Kutlu)
Terteks (Sinan Öncel)
Roman (Turgut Toplusoy)
Avva (Volkan Atik
Modanisa (Kerim Türe)

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İş dünyası ‘istikrar’ diyor
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