İstanbul’da 2 milyon başvuru hedefleniyor

Çevre
ve Şehircilik İl Müdürü Veli Böke, İmar Barışı
'ndan İstanbul
'da 2 milyona yakın başvuru beklediklerini söyledi. İlk gün olması nedeniyle müthiş bir yoğunluk ve ilgi olduğunu belirten Böke, 36 adet İmar Barışı masası oluşturduklarını söyledi. Böke, kimlerin başvuru yapabileceğine ilişkin olarak da şunları söyledi: "Yapısı ruhsatsız olanlar veya ruhsatı olup da projesine aykırı yapılanlar başvurabilir. Kanunumuz İstanbul için iki istisna getirdi. Tarihi Yarımada ve Boğaziçi öngörünüm ile sahil şeridine bu anlamda istisna koyuldu."