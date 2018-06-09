Moody’s’in kararı gayri ahlaki

Kriz
lobisinin tetikçisi Moody'
s'in Türk
bankalarının notunu düşürmesine, hükümetten tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bankacılık sektörünün sağlıklı ve sağlam olduğunu belirtirken, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Moody's ne demiş kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de "Gerekçeleri oldukça komik. 'Bir takım yönetim bozuklukları veya finans yükü' diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam" yorumunda bulundu. SYR % 16.4'LERDE
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK
) Başkanı Mehmet Ali Akben de karara tepki geldi. Akben, "Moody's tarafından yapılan not indirim kararının TCMB
'nin faiz
artırım kararıyla aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir" dedi. Nisan 2018 itibarıyla yüzde 16.4 olarak gerçekleşen sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun (SYR
) kur ve faiz hareketliliğine rağmen yüzde 15'in üzerinde kalmaya devam edeceğinin öngörüldüğünü aktaran Akben, nisan sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.5 artarak 167 milyar dolar seviyesine yükselen yurtdışı borçlanmalarının (ihraç edilen menkul kıymetler dahil) toplam kaynaklar içindeki payının yüzde 19.6 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.