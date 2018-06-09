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Şehit polis Uslu son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen polis , memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 19:24
Şehit polis Uslu son yolculuğuna uğurlandı

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törenin ardından askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Uslu'nun naaşını Tokat Valisi Ömer Toraman ve protokol üyeleri karşıladı.

Tokat Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesine götürülen şehidin cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından dedesinin yaptırdığı Hadin Uslu Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Ahmet, annesi Abide ve eşi Şeyma Nur Kavuncu Uslu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kayınpederi AK Parti Çorum milletvekili adayı Erol Kavuncu'nun da oldukça üzgün olduğu görüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, caminin bahçesinde dedesinin mezarının yanına defnedildi.

Şehit ile Şeyma Nur Kavuncu Uslu'nun resmi nikahının bir süre önce kıyıldığı, çiftin bir ay sonra da düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan ve Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

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Şehit polis Uslu son yolculuğuna uğurlandı
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