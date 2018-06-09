HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika: Arabalı vapurda kredi kartı dönemi

Son Dakika: da dönemi

Son dakika haberi... 'nun Eskihisar-Topçular araba vapuru hattında, yla da ödeme yapılabilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2018 10:33
Son Dakika: Arabalı vapurda kredi kartı dönemi

İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. (), Eskihisar-Topçular araba vapuru hattı gişelerinde yla ödeme kabulüne başladı.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlerine avantajlı, hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sunan İDO, Eskihisar-Topçular hattı gişelerinde nakit, HGS veya temassız banka kartlarıyla ödeme seçeneklerine ek olarak kredi kartıyla da ödeme alıyor.

Bu arada, bayram öncesinde ve tatil sezonunda oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, 11 Haziran-16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak yaz tarifesinin biletleri de avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Arabalı vapurda kredi kartı dönemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN