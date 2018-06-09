Suriye ve İran tamam sıra Yüksekova’da

564
kilometrelik Suriye
güvenlik duvarını bitiren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ
), 144 kilometrelik İran
sınırında da duvarı bitirme aşamasına geldi. İdare, şimdi de Yüksekova
'da Esendere Gümrük Kapısı ile Dolaylıtepe arasında 43 kilometrelik duvar inşa etmek için harekete geçti. Suriye'den yasadışı sızmaların önlenmesi, sınırın daha güvenli hale getirilmesi için inşa edilen sınır duvarı Kilis
'in Elbeyli ilçesi sınırında kamuoyuna tanıtıldı. TOKİ, Suriye sınırında 564 kilometrelik güvenlik duvarının inşasını tamamladı. İdare, Suriye sınır duvarını bitirdikten sonra İran'da 144 kilometrelik sınır duvarının inşasını da bitirme aşamasına geldi. 350 BİN BLOK YERLEŞTİRİLDİ
Suriye sınırında Asi nehrinin bulunduğu hat dışında kalan 711 kilometrelik sınır hattı 3 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde 7 tonluk seyyar bloklar ile kapatıldı. Bu alana toplam 350 bin blok yerleştirildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, güvenlik duvarının 200 kilometresi bölgedeki illerin valilikleri, geriye kalan kısmı ise TOKİ tarafından yapıldı. ÜÇÜNCÜ EN UZUN DUVAR
Sınır duvarının yanında, hat boyunca uzanan bir de yol inşa edildi. Mehmetçiğin devriye atmasına büyük kolaylık sağlayan yol 30-40 kilometrelik bir devriye hattının 15 dakika içerisinde kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Sınır duvarının arkasında yapılan bu yollar sayesinde riskli araziden geçerek güvenlik duvarına ulaşacak askerler, sınır hattı boyunca istedikleri noktaya anında müdahale edebilme imkânına sahip oldu. Suriye sınır duvarı ayrıca Çin Seddi
ve ABD-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü
en uzun duvarı olma özelliğinde. Ayrıca sınır duvarlarının üzerine bir metre yüksekliğinde jiletli tel de çekilerek güvenlik oranı artırıldı. TOKİ 43 KİLOMETRELİK YENİ HATTA HAZIRLANIYOR
TOKİ
Başkanı Ergün Turan, Hakkari Yüksekova'daki 43 kilometrelik hat üzerinde güvenlik duvarı yapılacağını söyledi. Turan şöyle devam etti: "Yasa dışı geçişlerin yaşandığı bu hat üzerinde inşa edeceğimiz güvenlik duvarı ile teröristlerin sızması ve kaçakçılık konusunda tedbir alınacak." Turan, hat için en kısa sürede ihale yapıp, inşaata başlayacaklarını söyledi. 22 KULEKOL İNŞA EDİLDİ
Suriye
ve İran sınırını kapsayan güvenlik hattı projesi kapsamında güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı 22 adet 'kulekol' inşa edildi. Bu binaların havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı malzemeyle inşa edildiğini belirten yetkililer şunları söyledi: "Duvar kalınlığı 30 santimetre olan kulekolların katlarındaki döşeme yapısal çelik sistemle tasarlandı. Askerin ihtiyaçlarını karşılayacak tüm üniteleri barındıran kulekollar beş kattan oluşuyor. Zemin katta duş ve silahlık bulunuyor. Birinci kat ise sistem odası. İçerisinde atış mazgalları ve kurşungeçirmez cam var. İkinci katta fırın bulunuyor. Üçüncü kat da ise gözetleme yeri olacak." TAMAMI YERLİ ÜRETİM
Sınıra
ayrıca yüksek güvenlikli kapılar da yapıldı. 7 bin ton ağırlığında bir aracın 80 kilometrelik hızla çarpmasına dirençli kapılar kurşun geçirmiyor. 5 metre genişlik ve 3.20 metre uzunluğunda olan kapıların 44'ü Suriye, 15'i ise İran sınırında inşa edildi. Tüm çalışmalarda yerli kaynaklar kullanıldı.