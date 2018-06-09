TİKA’dan 5 kıtada 25 bin proje

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA
) kurulduğu 1992'den bu yana 5 kıtada 170'e yakın ülkede 25 bin proje gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanında Türkiye
'yi tanıtan ve mazlumlara yardım eli uzatan TİKA'nın çalışmaları 2002'den sonra arttı ve 20 binden fazla proje bu dönemde gerçekleştirildi. Yurtdışında herhangi bir ülkeye gidildiğinde anne çocuk sağlığı, su ve sanitasyon, tarım, hayvancılık, eğitim, turizm, ormancılık, bilişim, mesleki eğitim, restorasyon ve kültürel mirasın korunması gibi pek çok sosyal, iktisadi, idari ve kültürel alanda TİKA'nın projelerine rastlamak mümkün. Arakan krizinde TİKA, Arakan'da insani yardım
götürmesine izin verilen tek uluslararası kuruluş oldu. TİKA, hem Myanmar içinde hem de şu ana kadar en az 620 bin Arakanlı Müslüman'ın sığındığı Bangladeş'te faaliyetlerine devam ediyor. Ekimde gıda ve insani yardım malzemesi içeren yardımlar toplamda 50 binden fazla kişiye ulaştırdı. FİLİSTİN'E BÜYÜK KATKI
TİKA, Filistin'in sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak; sağlık, eğitim ve fiziksel altyapıyı güçlendirecek kalkınma-işbirliği projelerine öncelik veriyor. TİKA Türkiye'den 13 bin km uzakta, Şili'de yaşayan Filistinliler'e sosyal altyapılar başta olmak üzere futbol takımlarına ve daha birçok alanda destek veriyor.