TMSF de dövizini TL’ye çeviriyor

Kur
saldırısına karşı Borsa İstanbul
'un ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF
) da, döviz
mevduatını TL
'ye çevirme kararı aldı. TMSF haziranda toplam 1.6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını TL'ye çevireceğini duyurdu. TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye
ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makroekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için ülke parasına duyulan güvenin büyük önem arz ettiği vurgulandı. Açıklamada, son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik temeli olmadığı da belirtildi.