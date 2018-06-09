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de ini ’ye çeviriyor

Giriş Tarihi: 9.6.2018
TMSF de dövizini TL’ye çeviriyor
Kur saldırısına karşı 'un ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () da, mevduatını 'ye çevirme kararı aldı. TMSF haziranda toplam 1.6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını TL'ye çevireceğini duyurdu. TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makroekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için ülke parasına duyulan güvenin büyük önem arz ettiği vurgulandı. Açıklamada, son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik temeli olmadığı da belirtildi.
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TMSF de dövizini TL’ye çeviriyor
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