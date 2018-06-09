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ilk gün sırasına girdi

Giriş Tarihi: 9.6.2018
Vatandaşlar ilk gün İmar Barışı sırasına girdi
Kamuoyunda olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen düzenleme kapsamında için başvurular, üzerinden alınmaya başlandı. İllerdeki Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri'ne de yoğun başvuru oldu. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedefleniyor. Düzenleme 31 Aralık 2017 tarihinden önceki ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapıları kapsıyor.

KAYIT BEDELİ KONUTTA YÜZDE 3
Bu kapsamda, başvurularda ın kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanı esas alınacak. Vatandaşlardan, e-devlet şifresi, geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi, beyan edilecek yapının adresi gibi bilgiler istenecek. Vatandaşlar başvuru işlemini tamamladıktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-mail yoluyla kendilerine bilgilendirme gelecek. Bunun üzerine Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedelini yatırılabilecek. Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari yapılarda yüzde 5 olarak hesaplanacak.
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Vatandaşlar ilk gün İmar Barışı sırasına girdi
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