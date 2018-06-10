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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. havalimanına ’la inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime iki gün kala na ilk inişi uçağıyla yapacak.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 10:51 Güncelleme Tarihi: 10.6.2018 11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. havalimanına TC-TUR’la inecek

Erdoğan'ın büyük oranda tamamlanan na inişi öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

Erdoğan'ın dünyanın en büyük havalimanları arasında bulunan havalimanına 22 Haziran'da inmesi planlanıyor. Erdoğan'a Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra bakanlar da eşlik edecek.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Havalimanının ikinci pistinde de son aşamaya gelindi. Havalimanının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanıyor. Erdoğan bu hafta içinde de 'da Çamlıca Camisi, 'de Ovit Tüneli ve 'de TANAP projesinin açılış kurdelesini kesecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. havalimanına TC-TUR’la inecek
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