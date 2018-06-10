TİM’de başkanlık yarışı

Toplam 71 bin ihracatçının çatı örgütü Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM
) başkanlık yarışı hızlandı. 2001-2009 döneminde TİM Başkanlığı yapan Oğuz Satıcı
'nın geçen hafta adaylığını açıklamasının ardından gözler diğer adaylara çevrildi.
Dün TİM Başkan Yardımcısı ve İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 30 Haziran'daki TİM Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını açıkladı. Yarın da TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Konsey Başkanı İsmail Gülle
'nin adaylığını açıklaması bekleniyor.
Gazetecilerle toplantı yapan Öztiryaki, "Aday olmam konusunda fazla talep aldım" dedi. Öztiryaki, projelerini hayata geçirmek için aday olduğunu söyledi. Dört senedir TİM Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Öztiryaki, şöyle devam etti: "TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
ile de sürekli iletişim halindeyiz. Çalışmalarımız ve projelerimiz kendisiyle son derece yakın."
Yıl sonunda 170 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı beklediklerini belirten Öztiryaki, "2023 hedefleri için gayret etmemiz gerekiyor. Şu anda 71 bin ihracatçımız var. Herkes ihracatçı olmalı. Üretiminin en az yüzde 50'sini ihraç edebilmeli. Böylece dış şoklara karşı savunması güçlü olur" diye konuştu.