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Enerjide uluslararası yatırımlar artacak

Ajansı Başkanı , “Enerjide uluslararası yatırımcıların faaliyetlerinin artacağını öngörüyoruz” diye konuştu

Giriş Tarihi: 11.6.2018
Enerjide uluslararası yatırımlar artacak
Başbakanlık Türkiye ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı , Türkiye'nin son 15-16 yılda çektiği 194 milyar dolarlık doğrudan yatırımın 18 milyar dolarlık kısmının enerjide olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerjide uluslararası yatırım çekmeye devam ettiğini belirten Ermut, geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolarlık birleşme ve satın alma hacmi oluştuğu bilgisini verdi.

RÜZGÂR VE GÜNEŞ IHALELERI YOLDA
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları () modelinin hem ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini hem de yatırımcı açısından ciddi potansiyel oluşturduğunu kaydeden Ermut, "Bunun için zaten iki tane 1 GW'lık büyük YEKA ihalesinde yabancı yatırımcıların Türk yatırımcılarla birlikte ciddi ilgi gösterip kazanan konsorsiyumlarda yer aldıklarını gördük. Bu aslında bu noktada atılan adımların da doğruluğunu gösteriyor" diye konuştu. Özellikle yüksek teknolojili üretim yapan uluslararası yatırımcıların artacağını öngördüklerini aktaran Ermut, "Önümüzdeki dönemde YEKA'da rüzgar ve aynı zamanda yeni güneş projelerinin ihaleye çıkılacağını öngörüyoruz. Yine batarya üretimi belki bunun önemli bir parçası olacak. Bunların hepsi bizim daha fazla uluslararası yatırımcıya ulaşmamızı, onlar için Türkiye'de fırsatlar oluşmasını sağlayacak. O anlamda biz enerji sektöründeki uluslararası yatırımcıların faaliyetlerinin ve yatırımlarının artacağını öngörebiliriz" ifadelerini kullandı.

SEÇİMDEN SONRA YATIRIMLAR ARTAR
KURDAKI hareketliliğin yatırım ortamının öngörülebilirliği açısından yatırımcıların dikkat ettiği bir konu olduğunun altını çizen Ermut, şöyle devam etti: "Dikkatli yatırımcılar krizden de fırsat çıkarmasını becerecektir. Dolayısıyla sonrası süreç çok önemli. Çünkü henüz olumlu etkiler Türk lirasına yansımadan fiyatlar hala avantajlı bir seviyedeyken, öngörülebilirlik artar artmaz bu fırsatları değerlendirmeye almaları hızlı yatırımcılar açısından önemli bir fırsat olacak. Onun için zaten seçim sonrasında bazı yatırımların çok hızlı geleceğini tahmin ediyoruz."
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