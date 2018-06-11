Esnafta bayram hareketliliği

Ramazan Bayramı öncesi başta gıda, giyim ve turizm olmak üzere birçok sektörde hareketlilik arttı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK
) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, pastacıdan berbere, konfeksiyoncudan terziye 317 farklı esnaf ve sanatkarın bayram için hazırlıklarını tamamlandığını söyledi. Bayram ve özel günlerin esnafın en çok kazandığı dönemler olduğunu belirten Palandöken, "Yaz sezonunun da başlamasıyla yeni ürünler tezgahlara geldi" değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, bayramda şekerleme tatlı sektörünün 1,5 milyar lira, giyim sektörünün ise 7-8 milyar liranın üzerinde ciro beklediğinin altını çizerek, "Bayramda 200 bini aşkın vatandaşın memleketlerine tatile gideceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.