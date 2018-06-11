Mezun
olduğu Tarsus Amerikan Koleji'nin (TAC'71) mezuniyet töreni için ABD'den Türkiye'ye gelen Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent
, 47 yıl sonra buluştuğu öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Kent öğrencilere şu öğütlerde bulundu: "Sizlerin sahip olduğu avantajlara sahip olmayanları hiçbir vakit unutmayın. İnsan ilişkilerine değer verin. Mütevazı olun, kendi çantanızı kendiniz taşıyın. Sizi yatağınızdan mutlu uyandıracak tutkunuzu bulun. Geldiğiniz yeri unutmayın, yanlış yapmaktan korkmayın. Başarıyı elde etmekten daha önemlisi başarının tekrarlanabilmesi."