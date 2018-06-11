İstihdam teşvikine rekor başvuru

Hükümetin bu yıl yaşama geçirdiği istihdam
teşvikleri büyük heyecan yarattı. Maaş, sigorta primi ve vergi başta olmak üzere çok sayıda teşvikten yararlanmak isteyen 250 binin üzerinde firmadan başvuru geldi. Türkiye İş Kurumu'na yapılan başvurularda en büyük ilginin "bir senden bir benden" teşvikinde olduğu görüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, teşvikleri işverenlerin taleplerine göre düzenlediklerini belirterek, "Şimdi asgari ücret seviyesinden prime, esas kazanç seviyesine kadar çıkan oranlarda teşviklerimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu dönem ilk kez tam ücret desteği vermeye başladık" dedi.
İşe yerleştirmede rekor getiren istihdam seferberliğinin ikinci fazında teşvik uygulamaları kapı kapı dolaşılarak anlatılıyor.