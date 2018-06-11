Kilo başına ihracat fiyatını dörde katladı

Türkiye
'de üreticilerin fiyat rekabeti yapmak yerine katma değere yatırım yaparak İtalya
'yı geride bırakacak kapasitede olduğunu belirten Koleksiyon Mobilya
Yönetim Kurulu Başkanı Doruk Malhan, "Türkiye'nin ihracat
ı kilo başına 1.5 dolar. Mobilya sektörünün ihracat ortalaması kilo başına 2.8, Koleksiyon'un ise 8.4 dolar. Aradaki fark marka değeri ve tasarımdan kaynaklanıyor" diye konuştu. İTALYA 4 KAT PAHALI
Ürünlerini yüzde 40 kâr ile sattıklarını dile getiren Malhan, "1800 dolara sattığımız bir koltuktan neredeyse 900'ü bize kâr kalıyor" dedi. İtalya'nın mobilya pazarını elinde tuttuğunu, ülke olarak marka algısının çok yüksek olduğunu ifade eden Malhan, "Biz bir kamyon çıkardığımızda 10 bin dolar ediyorsa, aynı kamyon İtalya'dan çıktığında 40 bin dolar oluyor. O yüzden genelde mobilya markaları İtalyan marka algısıyla hareket ediyor" diye konuştu. ÜRETİCİ KENDİNE İNANMIYOR
Buradan yola çıkarak 12 milyon dolar olan ihracatlarını 3 yıl içinde 50 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Malhan şöyle devam etti: "Fiyat rekabetine giren işler yapmaktan uzak durup katma değere ve sertifikasyona yatırım yapılırsa Türkiye'nin İtalya'yı yakalamaması için hiçbir neden yok. Üreticinin İtalya'da üretileni Türkiye'de de üretebileceğine dair inancı zayıf. Bu yüzden yurtdışında üretim yaptırmak zorunda kalıyoruz. Halbuki Türkiye'de de üretebiliriz." Tekirdağ
'daki 86 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikalarında 25 bin adet ürün ürettiklerini dile getiren Malhan, üretimin yüzde 15'ini ev mobilyasının oluşturduğunu söyledi. Malhan, geçen yılı 180 milyon lira ciro ile kapattıklarını da sözlerine ekledi.