Kıyılarda %100’lük bayram

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Şimdiden haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Bu trendin temmuz ve ağustos aylarında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Ramazan Bayramı
döneminde de kıyı bölgelerindeki tüm otellerimizin yüzde 100 doluluğa ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi. Yağcı, yaptığı açıklamada, turizm
de 2017'de başlayan büyüme trendinin devam ettiğini, turist sayılarının son derece memnuniyet verici olduğunu söyledi. Turizmde referans yıllarının 2014 olduğunu kaydeden Yağcı, geçen yıl canlanan Rusya
pazarında büyümenin devam ettiğini, bunun yanında Avrupa pazarlarında da çift hane
li büyümelerin gerçekleştiğini vurguladı. BÜYÜME ÇİFT HANE OLACAK
Yağcı, "Biz Türkiye turizminin bu sene çift haneli büyüme yakalayacağını öngörüyoruz. Bu trendin bu şekilde yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. Antalya
'da ilk 5 aylık rakamlara bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45'lik bir turist artışı söz konusu olduğunu ifade eden Yağcı, Almanya pazarında geçen yıla kıyasla yüzde 75'lik bir büyümenin söz konusu olduğuna dikkati çekti. Yağcı, "Bizim iki önemli kaynak pazarımız Rusya ve Almanya. Rusya pazarında iyileşmeyi biz geçen sene yakalamıştık. 2018'de de Avrupa pazarındaki iyileşmeyi yakalayacağız. Dolayısıyla Avrupa pazarında da çok ciddi bir büyüme söz konusu olacak. Henüz Avrupa pazarında 2014 rakamlarına ulaşmamış olsak da 2017'ye kıyasla çok ciddi bir büyüme söz konusu" dedi. DOLULUKLAR YÜZDE 90-95 SEVİYESİNDE
İLK 5 aylık verilerin Avrupa pazarında iyileşmenin çok ciddi bir noktaya geldiğini gösterdiğini vurgulayan Yağcı, 2019 ve 2020'nin hem gelir hem de turist sayısı bakımından rekor yılları olacağının söylenebileceğini bildirdi. Haziranda özellikle kıyı bölgelerine hem iç hem de dış pazarda çok ciddi bir talep söz konusu olduğunu kaydeden Yağcı, şöyle konuştu: "Haziran doluluklarımız yüzde 90-95 seviyesinde. Bu trendin temmuz ve ağustosta da devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu sene turizm gelirlerinde de yüzde 10-15 arasında bir artış olacağını öngörüyoruz." BAYRAMDA 600 BİN KİŞİ SEYAHAT EDECEK
OKULLARIN
kapanmasının ardından Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, tatilin kısa süreli olmasına rağmen otel doluluklarında görülen yüksek artış dolayısıyla ciddi anlamda yoğunluk yaşanmasını bekliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bu sene yurtdışından turizmcileri son derece mutlu eden bir talebin olduğunu belirterek, 2018 yılı itibarıyla turizm açısından daha iyi bir yıl olacağını hatırlattı. 2014 yılı rakamlarına yaklaşıldığını ifade eden Ayık, "Bayramda, özellikle Antalya
için oteller yüzde 100 dolu" dedi. Ayık, tatil süresinin kısa olmasına rağmen yaklaşık 550-600 bin kişinin seyahat etmesini beklediklerine dikkati çekti.