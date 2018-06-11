Milli baz istasyonu ULAK’a ihracat yolu

Türkiye
'nin milli baz istasyonu ULAK
, dünyaya açılıyor. Yıl sonuna kadar 250 milyon lira ciro hedefledikleri ULAK'a yurtdışından da talep olduğunu anlatan ULAK AŞ. Genel Müdürü Metin Balcı, "Arnavutluk'tan ne zaman gelip deneme yapıyoruz diye talep geldi. Azerbaycan
ve Katar
'la da görüşüyoruz" dedi.
Hedefin uçtan uça milli olarak bir şebeke altyapısını oluşturmak olduğunu belirten Balcı, ULAK baz istasyonlarının kamu güvenliğinde de kullanılacağını söyledi. Balcı, "Polis ve jandarma da bunu kullanacak. Genişbant sistemi kurulacak" diye konuştu. Bin ULAK yapıldığını, yıl sonuna kadar 489 tane daha baz istasyonu yapılacağını anlatan Balcı, burada milliliğin de yüzde 10'dan yüzde 45'e çıkarıldığını belirtti. Faz 2 projesinde ise bin 100- bin 200 baz istasyonu olacağını anlatan Balcı, "Hedefimiz yüzde 100 milli olması" diye konuştu.